Colpisce in testa un promotore finanziario con il calcio di una pistola a salve, denunciato un 23enne

il fatto

Il fatto è avvenuto in via Alberto Mario: a fermare l'uomo gli agenti delle Volanti, allertati dopo il rumore degli spari a salve

Ha usato una pistola a salve per colpire un promotore finanziario, colpito alla testa con il calcio dell’arma: si tratta di un ventitreenne catanese, incensurato, che è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato. Il ritrovamento dell’arma è avvenuto nel corso dei servivi pomeridiani di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, percorrendo il viale Libertà sono stati informati che qualche istante prima, nella vicina via Alberto Mario, erano stati esplosi verosimilmente colpi d’arma da fuoco.

Raggiunta la via segnalata i poliziotti hanno trovato un uomo, un promotore finanziario, con una ferita al capo, che ha riferito di aver avuto una lite con un cliente. In particolare, nonostante gli fosse stato accordato il finanziamento richiesto, lo stesso cliente, stanco di attendere, ha preteso che gli fosse consegnata immediatamente la somma di denaro oggetto del finanziamento. A quel punto è iniziata la lite con il promotore finanziario che è stato colpito in testa con il calcio di una pistola che il giovane portava con sé e dalla quale è partito il colpo segnalato.