Colpita alle spalle con un coltello dall’ex marito: lei in ospedale, lui arrestato

Marsala

Ad assistere al ferimento, i genitori della donna che provavano a bloccare l’uomo e hanno chiamato il numero di emergenza

I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato un uomo di 55 anni per tentato omicidio. I militari sono intervenuti nell’abitazione di una 42enne. La lite con l’ex marito è finita nel sangue. L’uomo l’ha colpita alla schiena con un coltello da cucina. Ad assistere al ferimento i genitori della donna che provavano a bloccare l’uomo e hanno chiamato il numero di emergenza. Dopo il tentato omicidio il 55enne si è allontanato a bordo di una bicicletta venendo poco dopo rintracciato e arrestato nel centro cittadino, ancora sporco di sangue. La vittima è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Marsala ma non è in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti per recuperare l’arma del delitto.

