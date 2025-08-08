CRIMINALITÀ
Colpo da 100.000 euro all’ufficio postale di Adrano: la rapina durante il caricamento dello sportello automatico
In corso le indagini da parte degli agenti del locale Commissariato che stanno visionando le immagini della videosorveglianza
Colpo da circa 100.000 euro all’ufficio postale di Adrano in via Stazione. La rapina si è consumata nell tarda mattinata di oggi, proprio mentre veniva caricato di contanti lo sportello Postamat dell’ufficio. Due rapinatori armati sono entrati in azione quando hanno visto gli impiegati intenti a programmare lo sportello automatico per il fine settimana: li hanno minacciati armi in pugno e si sono fatti consegnare il contante prima di dileguarsi.
Sulla rapina stano indagando gli agenti del commissariato di polizia di Adrano che appena giunti sul posto dopo l’allarme dato dagli impiegati hanno avviato le indagini acquisendo subito le immagini degli impianti di videosorveglianza dell’ufficio postale. Il bottino è in corso di quantificazione, ma secondo una prima stima si aggirerebbe come detto intorno ai 100.000 euro.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA