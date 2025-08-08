Colpo da 100.000 euro all’ufficio postale di Adrano: la rapina durante il caricamento dello sportello automatico

CRIMINALITÀ

In corso le indagini da parte degli agenti del locale Commissariato che stanno visionando le immagini della videosorveglianza

Colpo da circa 100.000 euro all’ufficio postale di Adrano in via Stazione. La rapina si è consumata nell tarda mattinata di oggi, proprio mentre veniva caricato di contanti lo sportello Postamat dell’ufficio. Due rapinatori armati sono entrati in azione quando hanno visto gli impiegati intenti a programmare lo sportello automatico per il fine settimana: li hanno minacciati armi in pugno e si sono fatti consegnare il contante prima di dileguarsi.