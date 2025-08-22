Coltellate alle spalle del rivale a Brolo: preso e messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico

messina

Le indagini dei carabinieri sul tentato omicidio dello scorso 6 agosto

Con l’accusa di tentato omicidio i carabinieri hanno arrestato a Brolo, nel Messinese, un 41enne del posto. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal gip di Patti, Ugo Molina, su richiesta della locale Procura. Secondo gli investigatori dell’Arma, l’uomo avrebbe accoltellato un concittadino, colpendolo alle spalle all’altezza degli organi vitali e provocandogli gravi ferite che hanno reso necessario il ricovero in ospedale in prognosi riservata.Grazie anche anche all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, i carabinieri sono riusciti a risalire al 41enne. Per il gip l’indagato, con “la sua condotta spregiudicata”, ha dimostrato “una incapacità di autocontrollo e una latente inclinazione a commettere azioni violente e micidiali, al verificarsi di situazioni tutt’altro che estreme”.

