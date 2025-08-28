Coltivava droga in un terreno confiscato alla mafia: arrestato un 46enne a Partinico

Il caso

Nel Palermitano, carabinieri sequestrano 225 piante di marijuana

In un terreno confiscato alla mafia a Partinico aveva avviato la coltivazione di marijuana. E’ l’accusa contestata a un 46enne che è stato arrestati da carabinieri della locale compagnia. Durante l’operazione, militari dell’Arma hanno sequestrato 225 piante di marijuana, alte da uno a due metri e germogli di cannabis. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per l’uomo.

