Coltivava piante canapa indiana in un agrumeto nel Catanese: arrestato

Carabinieri

L’indagato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto

Un 33enne di Ramacca è stato arrestato dai carabinieri per produzione illegale di sostanze stupefacenti: l’uomo aveva coltivato 24 piante di canapa indiana, che avevano raggiunto quasi un metro di altezza, tra gli alberi di un agrumeto. L’indagato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.

