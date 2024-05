Colto da malore su un peschereccio nel Canale di Sicilia, recuperato da elicottero dell’Aeronautica

IL SOCCORSO

La missione è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico su richiesta della Guardia Costiera

Un elicottero HH139B dell’82mo Centro Sar del 15mo Stormo dell’Aeronautica Militare ha soccorso ieri sera un uomo colto da un malore, che si trovava a bordo di un motopeschereccio italiano che navigava fra le coste tunisine e quelle trapanesi. Una volta imbarcato il personale medico dal Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani, l’elicottero si è diretto verso il peschereccio dove l’aerosoccorritore, con l’ausilio del triangolo di evacuazione e di verricello, ha recuperato l’infortunato. Alle 20 circa l’elicottero è atterrato all’ospedale Sant’Antonio Abate dove il malato è stato lasciato alle cure del personale del nosocomio. L’elicottero ha fatto poi rientro all’aeroporto militare siciliano.