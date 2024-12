Comiso, la Guardia di Finanza trova una “boutique del falso” in un garage

L'operazione

Sequestrati oltre 3.000 capi di abbigliamento

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Ragusa hanno scoperto un negozio abusivo di merce contraffatta in un garage a Comiso e sequestrato oltre 3.000 capi di abbigliamento. In particolare, finanzieri della compagnia di Vittoria avevano individuato due persone,- padre e figlio, che avevano esibito su una bancarella capi di abbigliamento e accessori recanti marchi di note case di moda caratterizzati da difetti grossolani e confezionati per essere venduti.