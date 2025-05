Compie 102 anni, rinnova la patente di guida e poi festeggia: la giornata da ricordare di Sebastiano

NONNO DA RECORD

A rendergli omaggio anche il sindaco Giuseppe Fausto, che gli ha consegnato una targa a nome dell’amministrazione

Sebastiano Lentini, classe 1923 originario di Castellammare del Golfo (Trapani) ha compiuto 102 anni. Si è presentato da solo davanti alla commissione per il rinnovo della patente di guida, ha superato l’esame, poi è salito in auto per raggiungere i parenti pronti a festeggiarlo in un locale di Castellammare del Golfo.

Sebastiano ha 20 nipoti e 27 pronipoti. Ex allevatore e commerciante, ha gestito con la moglie Maria un negozio di generi alimentari in via Piave. Due anni fa è rimasto vedovo, ma non ha perso la voglia di vivere.