Compravendita di auto da imputati, il Csm sanziona il Gip di Palermo Lirio Conti

IL PROVVEDIMENTO

Blocco dello stipendio e della carriera fino alla successiva valutazione, tra due anni

Blocco dello stipendio e della carriera fino alla successiva valutazione, tra due anni. E’ la sanzione comminata a maggioranza dal Csm al Gip di Palermo Lirio Conti, per fatti risalenti al periodo in cui prestava servizio al tribunale di Gela, tra il 2007 e il 2019. Il magistrato avrebbe effettuato sei compravendite di auto dai concessionari Salvatore e Rocco Luca, padre e figlio, titolari della Lucauto srl e sottoposti a vari processi penali al tribunale di Gela. Salvatore Luca era imputato di favoreggiamento aggravato dalla modalità mafiosa e il procedimento a suo carico era stato trattato dal magistrato nel 2007.

I motivi

Dai due, scrive il Csm, «parti offese o indagati in numerosi processi al Tribunale Gela, tra i quali alcuni a lui assegnati, Conti avrebbe ottenuto numerose agevolazioni economiche: auto a prezzi scontati; vendeva o permutava le proprie auto alle stesse concessionarie a prezzi vantaggiosi; riceveva dalle stesse in comodato gratuito, anche per lunghi periodi, autovetture di grossa cilindrata; fruiva del pagamento della polizza assicurativa con riferimento alle vetture cedute in comodato gratuito».

Le vetture

Oltre a una Porsche Cayenne, avuta in comodato per un anno e mezzo, il magistrato avrebbe acquistato e rivenduto auto a condizioni di vantaggio. Nel 2008 assolse Salvatore Luca dall’accusa di aver favorito la latitanza di un killer del clan Madonia-Emmanuello, sentenza poi ribaltata in appello con una condanna definitiva. Nel 2019, la sezione disciplinare dispose per Conti il trasferimento, in via cautelare e provvisoria, al Tribunale di Palermo. Il magistrato era stato indagato per corruzione a Catania per la stessa vicenda, ma l’accusa a suo carico era stata archiviata su richiesta del pm.

La dichiarazione

«Da buon magistrato – dice Conti – non commento il merito del provvedimento. Si tratta di una decisione non condivisibile che non mi è stata ancora notificata. Attendo di conoscere le motivazioni. Impugneremo il provvedimento».

L’ultimo processo