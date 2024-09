Con armi e munizioni agli arresti domiciliari: 19enne arrestato a Catania

Polizia

Scoperte dalla Polizia di Stato armi e munizioni nell’abitazione di un pregiudicato agli arresti domiciliari nel quartiere Librino. L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania che, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno acquisito la notizia della presenza di armi detenute abusivamente nell’abitazione di un pregiudicato, catanese di 19 anni, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Per questo i poliziotti si sono recati in viale Moncada, nell’abitazione segnalata, procedendo alla perquisizione che, confermando i sospetti dei poliziotti, ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola semiautomatica 9 mm, con caricatore privo di munizionamento, una pistola semiautomatica priva di segni identificativi, anche in questo caso con caricatore privo di munizionamento, due cartucce a salve cal. 9, tre cartucce cal.7,65 e cinque cartucce cal. 6,35.