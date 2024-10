Con cocaina e marijuana in tasca: pusher arrestato a Catania

Polizia

Il 24enne è stato notato lungo viale Tirreno durante una delle costanti attività di controllo del territorio eseguite dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

È stato sorpreso dalla Polizia di Stato con una radio ricetrasmittente, usata per comunicare, in genere, dalle vedette nelle piazze di spaccio. Un giovane catanese di 24 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania.

Alla vista degli agenti il giovane ha provato a fuggire, nascondendosi all’interno di uno stabile chiuso da un portone blindato, pensando di poter eludere i controlli. In pochi istanti, i poliziotti hanno escogitato un piano per fermare il ragazzo, passando da uno stabile accanto, il cui portone era aperto, per poi entrare dal retro nell’edificio in cui il fuggitivo si era rifugiato.

Il giovane è stato subito riconosciuto, fermato e perquisito. Nelle tasche dei suoi pantaloni sono state trovate diverse dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 6 grammi, e di marijuana per un peso di 12 grammi, pronte per essere vendute, oltre alla somma di 300 euro in contanti, probabile guadagno dell’attività di spaccio.