Con il caldo tornano anche gli incendi: 17 i roghi in Sicilia

gli interventi

Da Agrigento a Ragusa diversi gli interventi di vigili del fuoco e canadair

Sono 17 gli incendi in Sicilia che oggi hanno visto impegnati i forestali, i vigili del fuoco, e la protezione civile regionale. Quattro ad Agrigento, tre a Caltanissetta, quattro a Catania, due a Enna, tre a Palermo, uno a Ragusa. Nel palermitano a Chiusa Sclafani in contrada Cartuccio e a Valle Vite, a Termini Imerese. Nel nisseno nel capoluogo in contrada Stazzone, a San Cataldo in contrada Giganna, e a Sommatino lungo la statale per Sommatino, nel catanese a Bronte in contrada Ricchiscia, a Caltagirone in contrada Passo Dell’Aquila e in contrada le Sfere, a Mineo in contrada Cozzarelli, nell’agrigentino a Licata in contrada Ponte Oliva, a Sant’Angelo Muxaro in contrada Iazzo Vecchio, nell’ennese, Pietraperzia in contrada Molino Chianiola, a Calascibetta in contrada Quacchiumello, nel ragusano a Monterosso Almo in contrada Monte Casasia. In diversi incendi soprattutto nell’agrigentino e nel nisseno sono stati impegnati i canadair.

