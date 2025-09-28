Con il fuoristrada contro un muretto di protezione: morto imprenditore messinese

Incidente

L'incidente è avvenuto a Castelmola

E’ morto nella notte a Castelmola (Messina) in un incidente stradale autonomo l’imprenditore Giuseppe Carpita, 53 anni. L’uomo stava guidando sulla strada provinciale quando il suo fuoristrada ha distrutto il muretto di protezione finendo nel vuoto e successivamente contro un appartamento in fase di realizzazione. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. I carabinieri stanno conducendo le indagini e i vigili del fuoco hanno recuperato la salma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA