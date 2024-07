Con il “kit dello spacciatore” in via Capo Passero: i carabinieri lo bloccano e lo arrestano

Catania

Un carabiniere, sbucato dal suo nascondiglio, si è avvicinato al 34enne che ha anche tentato una reazione

La lotta dei Carabinieri contro lo smercio di sostanze stupefacenti continua anche sotto il solleone di questa torrida estate, ne sa qualcosa il 34enne pregiudicato catanese arrestato in flagranza dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, in quanto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

La via Capo Passero, purtroppo tristemente nota perché meta di acquirenti di droga in cerca della loro dose, è costantemente monitorata dai Carabinieri che, nel corso dei loro servizi di avvistamento hanno notato la presenza del 34enne, il quale, munito dell’immancabile “kit dello spacciatore”, un borsello a tracolla, stazionava a ridosso di uno dei portici delle palazzine, avvicinandosi di volta in volta agli autoveicoli in transito.

L’uomo è stato così visto dai Carabinieri effettuare un rapido scambio con gli occupanti di un veicolo, ovviamente droga-denaro, preoccupandosi poi di fare altrettanto con i “clienti” successivi accodati in una paziente coda.

A questo punto un carabiniere, sbucato dal suo nascondiglio, si è avvicinato al 34enne che, per tutta risposta, ha ingaggiato una resistenza a causa della quale entrambi sono rovinati a terra, salvo poi l’immediato intervento degli altri militari che hanno bloccato il facinoroso sottoponendolo a perquisizione a seguito della quale, da quel borsello che portava con sé, sono sbucate 8 dosi di cocaina di varia grammatura, 9 dosi di marijuana, la somma di 300,00 euro, provento dell’attività di spaccio, nonché un foglio con l’annotazione degli “incassi” della vendita della droga.