Con la moto contro un muretto e poi in un burrone: 19enne ferito

Incidente

E' accaduto nella discesa che da Montepellegrino porta a Palermo

Un ragazzo di 19 anni è caduto in un burrone dopo che il suo scooter Honda Sh è finito contro un muretto nella discesa che da Montepellegrino porta a Palermo. Il giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco in un dirupo alle 3 della scorsa notte. In via Pietro Bonanno sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Si trova ricoverato al Trauma Center. La prognosi è riservata. I primi a intervenire sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA