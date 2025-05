Con l’auto sfiora l’inviato Rai allo Zen per raccontare la strage di Monreale: «Se non vi levate vi ammazzo»

palermo

L'intimidazione in diretta. I carabinieri lo hanno rintracciato e sanzionato

Il giornalista Giorgio Saracino, inviato della trasmissione Ore 14 in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì e condotta da Milo Infante, è stato intimidito in diretta mentre faceva un collegamento dal quartiere Zen di Palermo per il caso di Monreale.

Saracino, da qualche giorno a Monreale e al quartiere Zen di Palermo per la trasmissione, stava raccontando in diretta da una strada dello Zen le ultime novità sul caso quando un’auto bianca si è avvicinata a forte velocità per poi evitarlo all’ultimo minuto sgommando. Secondo quanto riferito dal giornalista e dall’operatore video, l’uomo alla guida ha gridato «se non vi levate vi ammazzo».

Vicino al luogo del collegamento era presente una pattuglia dei carabinieri a garantire la sicurezza del lavoro della troupe della Rai. Al termine della trasmissione Saracino ha riferito che i militari hanno individuato il guidatore dell’auto, l’hanno convocato in caserma e lo hanno sanzionato. Il giovane è poi uscito in compagnia di una ragazza ed entrambi hanno indirizzato alcuni gesti di sfida e scherno verso il giornalista.