Con le ferie le città si svuotano, come difendersi dai furti in casa: sconsigliate le localizzazioni e le foto postate sui social

sicurezza

Per evitare che al rientro si trovino sgradite sorprese, occorre applicare poche e semplici regole

Con la stagione delle partenze entrata nel vivo si ripropone il fenomeno dello spopolamento della città. Per viaggi o per trasferimenti nelle abitazioni estive, il nucleo urbano si svuota. E – inevitabilmente – cresce il rischio dei furti in casa. Per evitare che al rientro si trovino sgradite sorprese, occorre applicare poche e semplici regole indicate dagli esperti. Una serie di suggerimenti utili da adottare quando si è fuori casa, sia che si tratti di assenze per brevi periodi sia quando, se non soprattutto, ci si trasferisce nelle residenze estive con assenze ben più prolungate.

Il decalogo dell’Arma dei carabinieri

Sotto il coordinamento del ministero dell’Interno e su tutto il territorio nazionale i Comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri hanno approntato il decalogo sulla “protezione della casa” con indicazioni quasi scontate, ma che sono proprio quelle che nel trambusto della partenza, spesso si dimenticano. Lo scopo è quello di lasciare il più possibile in sicurezza la casa per andare in ferie in tranquillità.È necessario tener presente che i ladri in genere agiscono dove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, un alloggio momentaneamente disabitato. Un ruolo fondamentale assume anche la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le vostre abitazioni. Ecco alcuni accorgimenti utili. Chiudere il portone d’accesso al palazzo; installate dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i numeri di emergenza; non informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di eventuali casseforti; fatevi installare una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza; aumentate, se possibile, le difese passive e di sicurezza. Anche l’installazione di videocitofoni e/o telecamere a circuito chiuso è un accorgimento utile. Accertatevi che la chiave non sia facilmente duplicabile. Ricordate di attivare l’allarme. Se avete bisogno della duplicazione di una chiave, provvedete personalmente o incaricate una persona di fiducia. Evitare di attaccare targhette al portachiavi con nome e indirizzo che possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente l’appartamento. Se abitate in un piano basso o in una casa indipendente, mettete delle grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento.

Occhio alle foto postate sui social