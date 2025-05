Con mazza e picozza per rubare attrezzature alla Battisti di Catania: arrestati due minorenni

Microcriminalità

Agenti delle volanti della questura sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla dirigente scolastica che aveva notato l’intrusione dalle immagini del sistema di videosorveglianza

La polizia ha arrestato in flagranza di reato un 15enne e un 17enne che erano entrati nei locali dell’istituto scolastico Cesare Battisti di via Zammataro con l’obiettivo di rubare attrezzature dall’aula informatica, tentando di forzare la porta d’ingresso utilizzando una picozza e una mazza. Agenti delle volanti della questura sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla dirigente scolastica che aveva notato l’intrusione dalle immagini del sistema di videosorveglianza. I due sono stati bloccati e arrestati e i loro genitori sono stati convocati in questura. La Procura per i minorenni di Catania ha disposto il trasferimento del 15enne e del 17enne in un centro di prima accoglienza in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.

