Con un coltello al Massimino: Daspo e ingresso vietato immediati a tifoso etneo

Calcio

Durante le operazioni di pre-filtraggio, nel settore Curva Nord, i poliziotti hanno individuato e identificato un 24enne che, nel borsello, aveva un coltello «Butterfly»

Un 24enne che ieri sera era andato allo stadio Angelo Massimino, per assistere alla partita di calcio Catania-Benevento, portando con sé un coltello è stato bloccato e denunciato dalla Polizia per porto di oggetti atti a offendere e gli è stato vietato sin da subito l’ingresso, con l’immediata notifica un Daspo di due anni.

Durante le operazioni di pre-filtraggio, nel settore Curva Nord, i poliziotti hanno individuato e identificato il 24enne che, nel borsello, aveva un coltello «Butterfly» con lama in acciaio di nove centimetri di lunghezza. L’uomo ha spiegato che lo portava per difesa personale. Il coltello è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato.