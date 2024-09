Con una borsa schermata rubano 1.200 euro di profumi: 3 fermi a Messina

Polizia

Bloccati tre georgiani rispettivamente di 20, 22 e 23 anni,

Usando una borsa schermata con l’alluminio che inibiva i tag antitaccheggio avrebbero rubato confezioni di profumi per un valore di circa 1.200 euro in un grande magazzino del centro. E’ quanto la polizia contesta a tre georgiani rispettivamente di 20, 22 e 23 anni, che sono stati fermati perché gravemente indiziati di furto pluriaggravato in concorso.Una perquisizione ha consentito di sequestrare una borsa abilmente modificata con all’interno uno spesso strato di alluminio interno, verosimilmente atta a schermare i prodotti dotati di sistema antitaccheggio.La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza confermerebbe la modalità utilizzata del trio, ripreso mentre si aggira nel negozio e asporta confezioni di profumi per un valore di circa 1.200 euro che mette nella borsa schermata, consentendo ai tre di allontanarsi indisturbati.

