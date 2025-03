Catania

L'uomo, un 38enne, è stato sorpreso in via Sangiuliano

Un 38enne a Catania è stato sorpreso dalla polizia con una mazza da baseball lunga 80 centimetri nascosta in auto. La sua auto è stata fermata per un controlli in via Antonino di Sangiuliano. L’uomo è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA