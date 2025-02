Concessi i domiciliari al commercialista catanese Salvatore Virgillito

L'UDIENZA DEL RIESAME

L’amministratore giudiziario è accusato di concorso esterno all’associazione mafiosa e peculato

Salvatore Virgillito lascia il carcere di Bicocca e torna a casa. Il Tribunale della Libertà di Messina «in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata» dai difensori nell’interesse del commercialista catanese «sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari» da eseguirsi con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’amministratore giudiziario dell’azienda Carmela Bellinvia, confiscata da diversi anni, è finito dietro le sbarre a metà gennaio nell’ambito di un’operazione antimafia della squadra mobile messinese e dello Sco di Roma. Il gip, accogliendo il teorema accusatorio della procura, ha ritenuto il presidente dei commercialisti di Catania (ruolo da cui Virgillito non si è mai dimesso) «asservito alla famiglia mafiosa» degli Ofria di Barcellona Pozzo di Gotto. Città dove ha sede la ditta di trasporto e vendita di rottami.

Tra le accuse mosse a Virgillito, difeso dagli avvocati Angelo Mangione e Alberto Gullino, ci sono quelle di concorso esterno all’associazione mafiosa e peculato. Il Riesame ha annullato l’ordinanza del gip per un caso di peculato (quello riguardante la concessione alla moglie di Ofria di usare un’auto della ditta anche dopo il suo licenziamento) e l’imputazione di trasferimento fraudolento di valori. L’amministratore giudiziario avrebbe permesso ai boss di fare cassa attraverso la vendita in nero dei pezzi di ricambio all’interno dell’azienda. Quadro che Virgillito, amministratore giudiziario (anche) di Sicula Trasporti, ha respinto già nell’interrogatorio di garanzia al gip. Fase in cui è stato anche documentato che la persona immortalata con Virgillito nelle foto all’interno della ditta non fosse Salvatore Ofria ma il fratello Domenico. Nel periodo delle captazioni video il capomafia era già dietro le sbarre.

Mangione e Gullino, nel corso dell’udienza al Riesame hanno parlato quasi due ore, per dimostrare l’infondatezza di quanto richiamato nell’ordinanza. Ed è nella stessa ordinanza, tra intercettazioni e anche dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marco Chiofalo, che si evince la totale inconsapevolezza dell’indagato al fatto che venissero effettuate vendite in nero di pezzi di ricambio, attività marginale rispetto al “core business” della ditta che è quello relativo alla raccolta, profilazione e cessione del ferro (che mette in relazione commerciali la ditta con la Raffineria di Milazzo e le Acciaierie di Sicilia). Attività su cui «avrebbe avuto il focus l’amministratore giudiziario» considerando che le entrate principali sarebbero pervenute proprio da quel filone commerciale.

