Concluso con successo il decimo test Starship di SpaceX

spazio

Si è concluso con successo l’ultimo test del mega razzo Starship di SpaceX. Il test ha incluso il primo dispiegamento in assoluto di un carico utile di prova nello Spazio. Starship è decollato dal sito di lancio di SpaceX nel sud del Texas, Starbase, nella serata locale di martedì, poco dopo le 18.30, e ha poi lanciato 8 simulatori di satelliti nello spazio prima di ammarare come previsto nell’Oceano Indiano dopo poco più di un’ora di volo. Si è trattato del decimo test dimostrativo per il razzo più grande e potente al mondo. È riuscito anche il ritorno del booster del veicolo, Super Heavy Booster, che è ammarato nell’Atlantico dopo aver testato una sequenza di motori di atterraggio.

