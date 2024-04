Condannato a 7 anni per estorsione Turi Ercolano, il boss che si cucì la bocca al maxi processo

A TORINO

Ex storico esponente di Cosa Nostra e cugino di Nitto Santapaola, dopo la scarcerazione , avrebbe offerto protezione al titolare di un autolavaggio in cambio di denaro.

Durante il maxiprocesso di Palermo divenne celebre quando, per protesta contro i pentiti, si cucì la bocca con una spillatrice. Oggi il 74enne Salvatore Ercolano detto Turi, ex esponente storico di Cosa Nostra, è stato condannato a sette anni e sei mesi di carcere dal tribunale di Torino per una vicenda di estorsione: secondo l’accusa, tra il 2018 e il 2019, insieme a dei complici, avrebbe offerto protezione al titolare di un autolavaggio in cambio di denaro.

Ercolano, cugino del boss Nitto Santapaola, fu tra i condannati del maxiprocesso. A Torino era tornato in libertà dopo aver trascorso in carcere alcuni decenni. Nel nuovo processo, dove è stato difeso dall’avvocato Salvo Lo Greco, gli è stata contestata anche l’associazione di stampo mafioso.

Per un secondo imputato, chiamato a rispondere di una violazione della legge sulle armi (è assistito dall’avvocato Domenico Peila), è stato disposto il proscioglimento.

Nel maxiprocesso di Palermo. come detto, fece parlare di sé all’udienza del 21 maggio 1986, quando si “sigillò” le labbra forandole con una spillatrice da tavolo e fece leggere da un compagno di gabbia un messaggio in cui smentiva ciò che dicevano i collaboratori di giustizia sul suo conto. «L’unica mia difesa – spiegava – è la bocca. Ma a questa bocca non crede nessuno. Così me la sono cucita». Poi si mise a fumare inalando il fumo della sigaretta da una narice. La scena è stata riprodotta anche nel film del 2016 “Il Traditore” di Marco Bellocchio, dedicato alla figura di Tommaso Buscetta.

