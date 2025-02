Confermato l’ergastolo per il “femminicida” di Bronte Filippo Asero: uccise l’ex moglie per strada a coltellate

LA SENTENZA

La decisione della Corte d'Assise d'Appello per l'omicidio di Ada Rotini

Sentenza confermata. Filippo Asero è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Ada Rotini, avvenuto a Bronte nel 2021. Il verdetto della Corte d’Assise d’Appello è arrivato dopo due ore di camera di consiglio. Quindi è stata accolta la richiesta del pg (avvocato generale) Angelo Busacca. L’imputato è stato condannato anche al pagamento alle spese di giudizio e al risarcimento ai familiari della vittima originaria di Noto, al Comune di Bronte e alle associazioni antiviolenza che si sono costituite parti civili, tra cui Telefono Rosa e Thamaia.

Ada fu uccisa a coltellate in strada. Nella furia Asero colpì anche l’anziano che era in macchina con la donna. Era andata nella casa dell’ex marito per prendere alcune cose. Le pratiche del divorzio erano già state avviate.