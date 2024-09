Confermato stop ai concerti in Abruzzo per neomelodico siciliano che canta contro il 41 bis

Giudiziaria

Il Tar della Regione ha respinto il ricorso presentato dallo staff del cantante conosciuto come Daniele De Martino che adesso dovrà rispondere anche delle spese legali

Il Tar Abruzzo ha respinto il ricorso presentato dall’entourage del cantante neomelodico Daniele De Martino, all’anagrafe Agostino Galluzzo, relativo ai divieti di esibirsi in occasione delle date del suo tour a Capistrello (L’Aquila) e Isola del Gran Sasso (Teramo), rispettivamente il 13 e il 23 giugno scorsi. Le decisioni fanno capo alle Questure di L’Aquila e Teramo, competenti per territorio. L’artista dovrà farsi carico delle spese legali del procedimento. A renderlo noto il quotidiano regionale “Il Centro”.Le motivazioni vennero riportate nel dettaglio dal questore dell’Aquila, Enrico De Simone, sulla notifica del divieto del concerto. «De Martino ha deliberatamente, in più occasioni, esternato gravi espressioni verbali che implicano una istigazione alla violenza, un’esaltazione delle gravi azioni antigiuridiche connesse alla criminalità organizzata e contrarie ai valori della società civile».