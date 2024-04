Rissa a Palermo dopo una lite violenta: identificati 4 uomini

Carabinieri

I militari stanno indagando sul motivo che ha scatenato la violenta lite.

Rissa con percosse nel palermitano. Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma tra quattro uomini di 31, 38, 40 e 45 anni che si sono affrontati in corso Aldo Moro a Belmonte Mezzagno nei pressi di una pizzeria.I militari stanno indagando sul motivo che ha scatenato la violenta lite. Sul luogo dell’aggressione è stata trovata un’auto con i finestrini rotti. I quattro sono stati portati in caserma. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero ripreso quanto successo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA