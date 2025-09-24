Confisca da 13 milioni di euro a un imprenditore contiguo al clan Nicotra di Misterbianco

Mafia

Il provvedimento eseguito dai finanzieri di Bologna, dove Salvatore Randone operava, coadiuvati dai colleghi etnei. Tra i beni confiscati 56 immobili

Una confisca di beni per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro è stata fatta a un imprenditore siciliano, Salvatore Rabdone, contiguo al clan “Nicotra” di Misterbianco, dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi di Catania e il coordinamento dello Scico L’uomo è infatti un imprenditore siciliano, ma è operante anche in Emilia Romagna.

La confisca è avvenuta in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, divenuto definitivo a seguito di sentenza della Cassazione. Nel dettaglio, sono stati acquisiti a patrimonio dello Stato: 56 beni immobili, tra fabbricati e terreni siti nelle province di Bologna e Catania; 9 autoveicoli; 22 rapporti bancari; 11 quote di partecipazione societarie; 100 azioni del Credito Etneo;. 6 polizze di pegno,

A Misterbianco i sequestri, nel 2022, hanno interessato il patrimonio immobiliare di quattro ville, di cui una con piscina. Randone è ritenuto «pericoloso socialmente» dagli inquirenti per la sfilza di reati che costellano il suo passato. Usura, estorsione e riciclaggio aggravati dal metodo di stampo mafioso. Ora la confisca definitiva.

I beni sono risultati nella disponibilità del predetto imprenditore siciliano in misura palesemente sproporzionata rispetto alle esigue fonti reddituali dichiarate. Rqndone è stato condannato in via definita, a vario titolo, nel corso degli anni, per molteplici reati, tra i quali, un tentato omicidio commesso a Faenza (RA).

Il provvedimento di confisca definitivo eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria Bologna segna l’epilogo di articolate e complesse indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia, originate dallo screening volto all’individuazione di soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione patrimoniali ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Gli investigatori hanno documentato l’esistenza di un complesso di società formalmente intestate ad altri familiari ma di fatto “gestite” dall’imprenditore.