Conflitto a fuoco in Puglia: ucciso brigadiere, prestò servizio pure a Palazzolo Acreide

La tragedia ha scosso pure il centro ibleo

Sarebbe andato in pensione tra pochi giorni, il messaggio di cordoglio del deputato Cannata

Un destino tragico e inatteso ha colpito questa mattina la comunità di Ostuni e l’intero Paese: il brigadiere Carlo Legrottaglie, 59 anni, è stato ucciso in un conflitto a fuoco mentre era in servizio a Francavilla Fontana, in Puglia, a poche ore dall’inizio della sua meritata pensione prevista per il 1° luglio.

Legrottaglie, che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 5 luglio, avrebbe dovuto iniziare la licenza da domani, preparando così il ritiro dopo una vita dedicata all’Arma dei Carabinieri con onore e dedizione. Invece quel servizio, fino all’ultimo giorno, è stato per lui un vero e proprio atto di amore verso l’Italia e verso il dovere.

Sposato da 33 anni con Eugenia e padre di due figlie gemelle di 15 anni, Carla e Paola, lascia una famiglia distrutta dal dolore, così come l’intera comunità che per lui ha già proclamato lutto cittadino. Un uomo che ha servito con impegno anche a Palazzolo Acreide, nel Siracusano qualche anno fa, legandosi profondamente ai territori che ha difeso.

La sua tragica morte richiama alla memoria un’altra ferita mai rimarginata: 25 anni fa, sempre a Francavilla Fontana, il maresciallo Antonio Dimitri perse la vita durante una rapina, ucciso alle spalle da sette colpi d’arma da fuoco.

“Ha indossato la divisa fino all’ultimo giorno con onore, dedizione e senso dello Stato”, ha dichiarato il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, l’avolese Luca Cannata, esprimendo profondo cordoglio per la scomparsa di un “vero eroe”. “Dietro ogni divisa c’è un uomo, una storia, una famiglia che oggi piange. All’Italia il dovere di non dimenticare.”

Ostuni, la città natale di Legrottaglie, si stringe nel lutto e si prepara a dare l’ultimo saluto a un uomo che ha sacrificato tutto fino all’ultimo istante, incarnando i valori più alti del servizio e della dedizione.