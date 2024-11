Consitalia Catania: «Topi al Boggio Lera, ci vogliono misure per sicurezza e salute»

Scuole

La denuncia, corredata da un video, arriva dallo Sportello Difesa del Cittadino

Da giorni, l’austero Liceo Scientifico Boggio Lera di Catania è teatro di visite non richieste. A sollevare il problema, attraverso segnalazioni corredate di foto e video eloquenti, è stato lo Sportello Difesa del Cittadino di Consitalia Catania, che denuncia una preoccupante presenza di topi tra le aule e i corridoi dell’istituto. “I roditori, a quanto pare, circolano in perfetta armonia con studenti, docenti e personale scolastico, muovendosi indisturbati e – si direbbe – godendo appieno dell’atmosfera accademica.

Oggi, l’ennesima scena surreale: un topo, apparentemente stanco della lezione di italiano, ha deciso di fare una passeggiata per i corridoi, causando lo scompiglio generale e persino l’uscita anticipata degli studenti”.

L’appello di Consitalia alle autorità: misure urgenti per la salute e la sicurezza scolastica.Non si può scherzare più di tanto su una situazione che, oltre a essere inaccettabile, rappresenta un potenziale rischio per la salute e la sicurezza degli alunni e del personale del liceo. Consitalia, tramite il suo Sportello Difesa del Cittadino, fa dunque appello al sindaco, avvocato Enrico Trantino, e a tutte le autorità competenti affinché si intervenga con la massima urgenza per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie all’interno della scuola.

La presenza di topi, lungi dall’essere una semplice seccatura, solleva questioni serie di sicurezza e salute pubblica, con possibili ripercussioni per tutti coloro che frequentano l’istituto. Gli alunni hanno il diritto di studiare in un ambiente sicuro, senza la preoccupazione di incontri ravvicinati con piccoli ma indesiderati “colleghi” di corso.