Contrasto allo spaccio di droga e alla guida in stato di ebrezza: controlli e multe nei luoghi della movida

Catania

Complessivamente, sono state identificate 143 persone di cui 26 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 82 veicoli

È stato svolto anche nel primo week end di luglio un intenso servizio di controllo finalizzato ad assicurare la sicurezza e l’ordine pubblico nelle vie e nelle piazze della movida, frequentate in particolare da giovani e turisti.

I controlli interforze sono stati disposti con ordinanza del Questore di Catania che ha pianificato pure in questo fine settimana una capillare attività di vigilanza, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici delle Forze di polizia.

Nel dettaglio, gli agenti della Questura, i militari della Guardia di Finanza con il supporto operativo del personale della Polizia Scientifica, unità di rinforzo del Reparto Mobile e il coordinamento di un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, hanno assicurato un pattugliamento fisso e dinamico nelle aree che, generalmente, vedono un considerevole afflusso di persone, con particolare attenzione a piazza Bellini e alle vie limitrofe.

In questa zona, gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno vigilato sulle condotte delle diverse persone presenti, come pure per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i più giovani.

Inoltre, la presenza delle Forze di Polizia ha evitato il fenomeno della sosta selvaggia e l’accesso nella zona pedonale di motocicli, a discapito della quiete di residenti e di avventori, scongiurando così rischi per l’incolumità dei pedoni. Diverse le persone sottoposte a controllo, i motocicli e i veicoli fermati e controllati.

Complessivamente, sono state identificate 143 persone di cui 26 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 82 veicoli, riscontrando 8 violazioni al Codice della strada con l’elevazione delle conseguenti sanzioni. I poliziotti hanno monitorato l’area per contrastare la presenza di eventuali parcheggiatori abusivi, sanzionandone uno.

Nel corso della serata, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato, altresì, controlli amministrativi presso esercizi commerciali del centro, procedendo anche al controllo degli avventori.

Nell’area di piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato equipaggi dei Carabinieri.

In particolare, nell’area del quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, via Vittorio Emanuele l’azione dei militari dei Carabinieri, con l’impiego di 2 equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e due Gazzelle del Nucleo Radiomobile di Catania, ha attuato un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché la guida in stato d’ebbrezza e quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

Nello specifico, sono state controllate 77 persone, tra fruitori della movida/utenti della strada e 37 veicoli. Inoltre, sono state riscontrate 7 contestazioni con importo complessivo di € 9,000 circa, di cui 1 per guida senza aver conseguito la patente, 3 per mancata copertura assicurativa, 1 per la guida di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo per la mancanza di revisione e 2 per assenza della prevista revisione periodica. Sono stati, altresì, eseguiti 12 controlli volti a prevenire la guida sotto l’effetto di alcool, con l’utilizzo dell’etilometro, di cui 2 con esito positivo poiché i conducenti sono stati controllati alla guida del veicolo in stato di ebbrezza ed effettuate 4 perquisizioni personali finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, in particolare rivolte ai giovani fruitori della movida nell’area di Piazza Federico di Svevia. A riguardo un giovane 35enne di Adrano (CT), è stato trovato in possesso di un involucro contenente un grammo di marijuana e, pertanto, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Grazie all’attività preventiva, non sono state registrate criticità nello svolgimento della movida notturna. Inoltre, nella zona adducente Castello Ursino, i Carabinieri hanno vigilato anche sull’osservanza del divieto di circolazione di auto, senza riscontrare particolari problematiche.