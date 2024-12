Contrattempi e falsi allarmi sul volo per Rio de Janeiro: notte di Natale in aeroporto per i passeggeri (tra cui tanti siciliani)

LA DISAVVENTURA

La compagnia Ita Airways costretta ad annullare il volo per il panico a bordo. Oggi un altro aereo per il Brasile

Notte di Natale da incubo per i viaggiatori, tra i quali alcuni siciliani, di un volo che avrebbe dovuto partire ieri sera da Fiumicino per arrivare questa mattina a Rio De Janeiro. Una serie tragicomica di contrattempi e di falsi allarmi hanno costretto la compagnia Ita ad annullare il volo.

L’aereo avrebbe dovuto partire alle 22.25 di ieri, vigilia di Natale, per arrivare in Brasile intorno alle 9 del mattino di oggi. Espletate le pratiche per il check in, i numerosi passeggeri di varie nazionalità sono saliti a bordo ma, poco prima di decollare, è stato necessario effettuare un controllo al velivolo perché la strumentazione di bordo segnalava un’anomalia.

Il personale di servizio ha eseguito le opportune verifiche al termine delle quali ha dato il via libera al comandante dell’aereo per il decollo con qualche ora di ritardo. Nel momento in cui stava per iniziare la partenza in pista, però, alcuni passeggeri hanno segnalato che dal uno dei motori uscivano sinistre fiamme. Tanto è bastato per diffondere il panico tra gli altri viaggiatori che hanno cominciato a rumoreggiare chiedendo al personale di bordo di interrompere immediatamente la fase di rullaggio.

Qualcuno ha anche minacciato di aprire i portelloni. L’aereo ha ripercorso la pista all’indietro per consentire al personale di servizio di verificare se davvero ci fossero state anomalie ad uno dei motori che avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità di tutte le persone imbarcate.

Le minuziose analisi dei sistemi tecnologici e hanno dato esito negativo e, alle 2.30 della notte, tutto era nuovamente pronto per il decollo. Anziché tranquillizzarsi, un gruppo di passeggeri ha continuato a protestare non sentendosi sufficientemente al sicuro. Sono dovuti intervenire i poliziotti per ristabilire la calma sul velivolo non prima di avere portare con loro un passeggero per accertamenti.