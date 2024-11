Contributi ad amici e parenti, il caso Auteri ora al centro dell’attenzione della procura di Palermo: aperta indagine

Regione Sicilia

Nel mirino c'è la "Progetto Teatrando" e altre associazioni intestate a persone vicine al deputato regionale adesso al Gruppo misto

La Procura di Palermo ha aperto un’indagine sui contributi regionali, a una serie di associazioni culturali come la «Progetto Teatrando», che in tre anni ha incassato 418mila euro, intestate a familiari e persone vicine a Carlo Auteri, deputato regionale eletto in Fdi autosospesosi, e passato al gruppo misto, in seguito all’inchiesta giornalistica del quotidiano La Sicilia, a firma di Mario Barresi e Luisa Santangelo, che ha svelato la vicenda e che è nata dalla denuncia del parlamentare siciliano Ismaele La Vardera.