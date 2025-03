Contro il gelo delle carceri arrivano 2.500 coperte acquistate dalla Regione

l'iniziativa

Sono state consegnate, nella Casa circondariale Pagliarelli di Palermo, le 2.500 coperte acquistate con i fondi del bilancio regionale e destinate a 15 istituti penitenziari siciliani che ne avevano fatto richiesta. L’iniziativa, che è stata promossa dall’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Regione guidato da Santi Consolo, e che mira a garantire migliori condizioni di vita ai detenuti durante i mesi invernali.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso il suo apprezzamento: «Questa è una dimostrazione concreta di attenzione verso chi vive la condizione di detenuto. Il mio governo sarà sempre in prima linea nel sostenere progetti di questo genere e nel promuovere ulteriori azioni a favore della dignità delle persone carcerate e del loro reinserimento sociale».

«Nei periodi più freddi dell’anno– ha osservato Consolo – in molti istituti penitenziari, dove il riscaldamento potrebbe risultare insufficiente, una coperta in più può fare la differenza. La distribuzione è avvenuta in base alle necessità manifestate dagli istituti di pena interpellati dal nostro ufficio, con l’intento di migliorare le condizioni di vita delle persone recluse».

Dove finiranno le coperte

Questa la ripartizione delle coperte:

Pagliarelli: 1200;

Augusta: 362;

Giarre: 58;

Enna: 72;

Favignana: 61;

Messina: 217;

Piazza Armerina: 87;

Sciacca: 16;

Trapani: 253;

Termini Imerese: 29;

Castelvetrano: 58;

Istituto penale per minorenni (Ipm) Catania: 38;

Ipm Acireale: 15;

Ipm Caltanissetta: 15: