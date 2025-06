Controlli a Borgo Nuovo: 26 denunciati

Palermo

Carabinieri del Nas e del Nil hanno ispezionato due attività commerciali che sono state multate per 2.000 euro con relativa proposta di chiusura

I carabinieri hanno denunciato 26 persone nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo, supportati dal personale della compagnia di intervento operativo del dodicesimo reggimento Sicilia, del nucleo cinofili e da militari specializzati del nucleo antisofisticazioni e sanità e del nucleo ispettorato del lavoro.In particolare: 13 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica, otto per invasione di edifici dell’Iacp, una che aveva con un manganello telescopico, porto abusivo di armi, un’altra per il possesso di 960 euro in banconote falsi, una per guida senza patente e un’altra per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro dell’autorità giudiziaria.Carabinieri del Nas e del Nil hanno ispezionato due attività commerciali che sono state multate per 2.000 euro con relativa proposta di chiusura.Complessivamente sono state identificate 233 persone, controllati 148 veicoli di cui 16 sottoposti a sequestro, contestate 49 sanzioni al codice della strada per un totale di oltre 59.000 euro relative a guida senza patente, omessa revisione, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza.

