Controlli con etilometri e drug-test nel week end di “Movida sicura” a Catania

Territorio

Fermati anche parcheggiatori abusivi ed effettuati presidii nelle aree pedonali del centro storico

Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, nei pressi di locali ed attività di ritrovo.

La Questura ha dispiegato un articolato dispositivo in zona centro, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica.

L’obiettivo del controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, è quello di prevenire tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sul sereno svolgimento della movida serale e notturna, nonché sulle iniziative organizzate nel centro storico e nella zona del lungomare, entrambe particolarmente frequentate da giovani.

Con queste finalità, sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli, via Etnea e sul lungomare.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 235 persone, di cui 65 con precedenti penali, e sono stati controllati 106 veicoli, tra auto e moto.

In merito ai controlli stradali, sono state rilevate 12 infrazioni al Codice della Strada, 5 delle quali per assenza della copertura assicurativa, 2 per mancanza della revisione periodica e 5 per guida di ciclomotori senza il casco protettivo. Di conseguenza, cinque auto sono state sottoposte a sequestro amministrativo, due macchine sono state sospese dalla circolazione e cinque motorini a fermo.

Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali del centro al fine di evitare l’accesso di mezzi a due ruote, garantendo la sicurezza dei pedoni e dei clienti delle attività commerciali, e hanno effettuato diversi controlli di gruppetti di giovani anche con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno dell’uso di droghe e dell’abuso di sostanze alcoliche. Al riguardo, durante la perlustrazione delle viuzze del quartiere San Berillo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 20 grammi di marijuana, nascosti nell’anfratto di un palazzo in stato di abbandono in via Buda.

A seguito di segnalazione effettuata da personale dell’Esercito in transito in via Etnea, i poliziotti hanno sottoposto a controllo un 60enne di origini mauriziane che è stato trovato in possesso di un coltellino e per questo deferito per porto di armi o oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Particolare attenzione è stata rivolta, come sempre, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi non solo nella zona del centro storico, ma anche in quella del lungomare ove con l’inizio della stagione estiva si registra un maggiore afflusso di persone anche nelle ore serali. In particolare, in piazza Manganelli i poliziotti della Squadra Volante hanno fermato un soggetto, a loro noto perché gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e dedito a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo, il quale si sbracciava per far parcheggiare le auto. Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza si è appurato che l’uomo, un 22enne residente a Mascalucia, è destinatario della misura di prevenzione emessa dal Questore di Catania del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città di Catania per 4 anni. Pertanto, il 22enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del provvedimento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, ed è stato sanzionato amministrativamente ex art. 7 comma 15 bis Codice della Strada, con sequestro della somma illecitamente guadagnata.

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. È stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza.

Tali controlli sono stati effettuati nell’area del centro storico e, in particolare, in Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò e zone limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

In totale, sono state identificate 110 persone e controllati 68 veicoli, di cui 12 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle regole del Codice della Strada sono state effettuate 27 contestazioni, per un importo complessivo di circa € 24.000, con la decurtazione di 90 punti patente.

In particolare, oltre alle previste sanzioni pecuniarie, 2 giovani catanesi hanno subito il fermo amministrativo del proprio motociclo, poiché sorpresi a guidarli senza casco; uno dei due centauri, di 24 anni, era inoltre anche sprovvisto della patente di guida e della copertura assicurativa del veicolo. Ad un terzo ragazzo di Catania, in via Dusmet, è stata invece sospesa la patente perché conduceva la sua autovettura mentre stava utilizzando il cellulare.

Inoltre, al termine dei controlli effettuati durante posti di controllo, sono state elevate altre 2 sanzioni per guida senza patente e 10 multe poiché i veicoli, tutti sequestrati, giravano nel centro storico senza essere assicurati.

L’azione di contrasto, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida, che maggiormente possono mettere a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, come la guida con il cellulare e senza casco, il transito con semaforo rosso, o il mancato uso delle cinture e dei sistemi di ritenzione per bambini.

Nei pressi di Piazza Stesicoro sono stati denunciati per l’art. 7 comma 15 bis del codice della strada, 2 parcheggiatori abusivi, entrambi pregiudicati catanesi di 52 e 46 anni, sorpresi dai Carabinieri mentre si spostavano velocemente da uno stallo all’altro, fornendo indicazioni ai conducenti su come e dove posteggiare i propri mezzi; alla coppia, è stato anche intimato l’Ordine di Allontanamento.

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, sono stati organizzati mirati posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile. All’esito delle verifiche con l’etilometro, che hanno interessato 24 conducenti, di cui 2 nella fascia di età compresa tra i 18 e i 22 anni, 3 in quella tra i 23 e i 27 anni, 3 in quella tra i 28 e i 32 anni e il resto oltre i 32 anni, i tassi alcolemici rilevati sono risultati all’interno dei limiti stabiliti normativamente.

Nel corso del particolare servizio, inoltre, 5 automobilisti sono stati sottoposti ai “drug-test”, che non hanno evidenziato condotte contrarie alla legge.

Nel complesso, tale dispositivo di prevenzione, caratterizzato dalla capillare presenza di pattuglie e gazzelle dell’Arma, ha garantito il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei turisti e cittadini, tra cui molti giovani e minorenni, che in numerosi affollano il centro storico di Catania, impedendo, tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto.

In merito all’attività antidroga sono stati effettuati nelle aree adiacenti a Piazza Duomo controlli da parte delle pattuglie a piedi, finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere, nei confronti di 8 ragazzi catanesi, non venendo violazioni.