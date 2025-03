Controlli della Gdf nei ristoranti, trovati 17 lavoratori in nero. Sospensione per tre attività

MAZARA DEL VALLO

In un caso tutti coloro che erano impiegati nel locale non avevano un contratto

Diciassette lavoratori in nero sono stati scoperti della guardia di finanza del comando provinciale di Trapani nell’ambito di appositi controlli eseguiti nel settore della ristorazione il giorno di San Valentino e l’8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne.

I militari della Tenenza di Mazara del Vallo hanno sorpreso camerieri o aiuto cuoco di ristoranti senza che il loro rapporto di lavoro fosse stato denunciato dal datore di lavoro al centro per l’impiego. In una circostanza sono risultati in nero tutti gli otto lavoratori impiegati in un locale.