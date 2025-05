Controlli e sanzioni tra San Cristoforo, San Berillo e piazza Sciuti: pregiudicati in centri scommesse e automobilisti indisciplinati

Territorio

I controlli della Polizia finalizzati ad assicurare, soprattutto nelle ore serali, tutela contro l'illegalità diffusa

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” della Questura di Catania hanno coordinato un nuovo servizio serale di controllo integrato del territorio effettuato soprattutto nel quartiere “San Berillo” e nelle strade che, spesso, sono interessate dalla movida. Insieme ai poliziotti del Commissariato sono intervenuti quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e tre pattuglie della Polizia Locale.

L’azione degli agenti si è concentrata, in particolare, sul controllo degli avventori di centri scommesse, sulla prevenzione e repressione di condotte di guida pericolose, sulla prevenzione di attività illecite, anche nella zona della stazione, nonché sulla verifica di eventuali irregolarità amministrative relative alle attività commerciali.

Nello specifico, l’attenzione dei poliziotti ha permesso di eseguire accertamenti in 3 centri scommesse nel quartiere di San Berillo, identificando all’interno decine di avventori, molti con precedenti. Inoltre, sono stati controllati 9 esercizi commerciali, tra i quali alcuni bar e attività di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nella zona del Teatro Massimo, di piazza Carlo Alberto, di via Gemmellaro e piazza Sciuti.

In quattro esercizi sono state rilevate irregolarità per occupazione di suolo pubblico non autorizzato e per la SCIA scaduta. A carico dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 1500 euro.

Durante un controllo in piazza Sciuti sono stati fermati due giovani, minorenni, a bordo di uno scooter 125 che andavano a velocità sostenuta nella stessa piazza, uno di essi sprovvisto di casco. Dal controllo è emerso che il conducente, con pregiudizi, stava circolando privo di patente poiché mai conseguita, senza assicurazione e in sella ad uno scooter già sottoposto a sequestro.

I due sono stati accompagnati in Commissariato per le relative verbalizzazioni e il riaffidamento ai genitori. Elevati nei loro confronti verbali per un ammontare complessivo di 6.300 euro. Nel corso del servizio sono stati effettuati diversi posti di controllo, in particolare in piazza della Repubblica e corso Martiri della Libertà, che hanno permesso di identificare e controllare 160 persone, di cui una quarantina con precedenti, e 58 veicoli.