Controlli in due cantieri edili di Palermo, 11 denunce

Lavoro

Le ispezioni dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Palermo col supporto dei militari hanno eseguito in due cantieri a Petralia Soprana e Petralia Sottana

Undici denunciati tra datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro, preposti, committenti e lavoratori, sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un’impresa edile per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e più di 30.000 euro tra ammende e sanzioni contestate. E’ il bilancio di controlli che i carabinieri nucleo ispettorato del lavoro di Palermo col supporto dei militari hanno eseguito in due cantieri a Petralia Soprana e Petralia Sottana.