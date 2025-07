Controlli in un agriturismo a Vizzini: sequestrati 540 chili di alimenti non tracciati

POLIZIA

Nel mirino bar, chioschi e strutture ricettive, con accertamenti su licenze, sicurezza sul lavoro e derrate alimntari

litz interforze nel comune di Vizzini, dove una task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario per garantire legalità e sicurezza sul territorio. L’operazione, disposta dal Questore di Catania e coordinata dal Commissariato di Caltagirone, ha coinvolto anche il Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, la Polizia Locale, il Corpo Forestale regionale e tecnici dello Spresal dell’Asp di Catania.

Nel mirino bar, chioschi e strutture ricettive, con accertamenti su licenze, sicurezza sul lavoro e tracciabilità degli alimenti. In un agriturismo nelle campagne di Vizzini sono state riscontrate gravi irregolarità: assenza del piano di emergenza, impianti elettrici fuori norma e violazioni antincendio. Sanzioni totali per 6.500 euro, di cui 5.000 legate alla sicurezza sul lavoro. Sequestrati inoltre 540 chili di alimenti non tracciati, del valore di circa 10.000 euro.

Controlli regolari invece in una struttura di Vizzini Scalo, in un bar del centro e in un chiosco della periferia. Complessivamente, identificate 132 persone (30 con precedenti) e controllati 50 veicoli.