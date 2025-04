Controllore dell’Amat aggredito a Palermo

Trasporti

Un uomo senza biglietto è andato su tutte le furie, al punto da inveire contro il dipendente e schiaffeggiarlo

Un controllore dell’Amat è stato aggredito a Palermo. Il dipendente dell’azienda partecipata del Comune che gestisce il servizio di trasporto urbano nel capoluogo stava controllando che i passeggeri avessero pagato il biglietto in una vettura che stava transitando in corso dei Mille. Tra questi vi era un uomo senza biglietto che è andato su tutte le furie, al punto da inveire contro il dipendente e schiaffeggiarlo. È successo all’altezza di via Tiro a Segno, dove l’aggressore, approfittando della fermata del bus, è sceso velocemente dal mezzo dandosi alla fuga. L’autista ha lanciato l’allarme e sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’autista nell’ospedale Civico. Sono intervenuti i carabinieri, a cui è stata fornita una descrizione dell’uomo che ha colpito il controllore.

