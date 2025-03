Contromano lungo la A20, la Stradale evita una tragedia: patente ritirata a un anziano

Il caso

L'uomo di Ragusa ha raccontato di essere diretto a Milano

Ha percorso parecchi chilometri di autostrada senza accorgersi di essere contromano. Poteva finire in tragedia la vicenda di un anziano di 78 anni residente in provincia di Ragusa, fermato dalla Polizia Stradale di Messina, all’altezza dell’Area di servizio di Tremestieri Ovest, lungo la A/20.

Ai poliziotti che lo hanno fermato ha raccontato di non rammentare né come e né quando aveva imboccato l’autostrada: l’anziano, infatti, ha detto di essere partito dalla provincia di Ragusa per Milano e che, a causa dei chilometri percorsi e della stanchezza accumulata, non si era reso conto dell’errore commesso nel percorrere l’autostrada contromano.