Convalidato l’arresto del papà di San Gregorio che ha ucciso il figlio con un colpo di pistola

CATANIA

La rivoltella è stata usata dall’indagato - secondo la ricostruzione - per sedare le tensioni scoppiate durante una festa

La gip Simona Ragazzi ha convalidato l’arresto in flagranza nei confronti di Natale La Verde, il padre che ha ucciso con un colpo di pistola il figlio unico Carlo durante una festa. La rivoltella è stata usata dall’indagato – secondo la ricostruzione – per sedare delle tensioni scoppiate durante la festa di compleanno che si stava svolgendo nella villa di San Gregorio che La Verde affitta a dei privati per degli eventi.

La decisione è stata depositata questa mattina dalla gip e notificata ai legali di La Verde, gli avvocati Mirko La Martina e Giovanna Li Causi. Il 62enne, quindi, rimane nel carcere di Piazza Lanza di Catania: la gip nel convalidare l’arresto ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini sull’omicidio sono condotte dai carabinieri con il coordinamento del pm Rocco Liguori e dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA