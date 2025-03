Coppia arrestata per droga dopo inseguimento tra Mazara e Marsala

Controlli

L’auto con i due presunti spacciatori non si era fermata all’alt di pattuglie di Squadra mobile di Trapani e Commissariato di Mazara

Al termine di un inseguimento tra Mazara del Vallo e Marsala, la polizia ha arrestato un pregiudicato marsalese e la sua compagna mazarese per detenzione ai fini di spaccio di oltre 300 grammi di cocaina «basata», più nota come «crack».L’auto con i due presunti spacciatori non si era fermata all’alt di pattuglie di Squadra mobile di Trapani e Commissariato di Mazara. I due arresti (entrambi sono accusati anche di resistenza al pubblico ufficiale e lesioni) sono stati, poi, convalidati dal gip del Tribunale di Marsala. L’uomo è stato rinchiuso in carcere, mentre la donna, in quanto priva di precedenti, è stata sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

