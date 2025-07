Corruzione, De Luca e Lo Giudice a Palazzo Zanca con maglie di “Uomo 56”: «Noi trasparenti»

Conferenza stampa

L'inchiesta che coinvolge l'assessore regionale Amata e il presidente dell'Ars Galvagno, lambisce, nelle intercettazioni, anche il partito del sindaco di Taormina "Sud chiama Nord"

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, indossando simbolicamente le maglie con i numeri 5 e 6, hanno ricostruito quel numero (il “56”) diventato protagonista della cronaca politica degli ultimi giorni. L’appellativo di “Uomo 56” è finito nelle intercettazioni che riguardano l’inchiesta che vede indagati il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessora Elvira Amata con l’accusa di corruzione.

In merito alla figura del cosiddetto “uomo 56”, a cui le cronache stanno facendo continuo riferimento, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice hanno chiarito, innanzitutto, di non sapere chi sia. Potrebbe essere De Luca, così come Lo Giudice, ma la questione vera riguarda altro: ciò che va rettificato è quanto riportato dai giornali in merito ai presunti 140 emendamenti.“L’articolo pubblicato dalla Gazzetta del Sud il 7 luglio scorso, spiega Danilo Lo Giudice, contiene affermazioni che non possiamo lasciare senza risposta. In particolare, viene attribuito a un soggetto definito “uomo 56” il ruolo collettore di contributi pubblici per eventi e manifestazioni, con riferimento a ben 140 emendamenti presentati dal gruppo parlamentare di Sud chiama Nord.Ebbene, è doveroso ristabilire la verità dei fatti: gli emendamenti presentati dal nostro gruppo non sono 140, ma 40. Sono pubblici, tracciabili, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 16 agosto 2024, e fanno riferimento alla legge regionale n. 25 del 12 agosto 2024.

Non solo: tra questi 40 emendamenti solo 3 riguardano la promozione turistica e si riferiscono a Roccalumera, Torregrotta e Letojanni, perlopiù infatti si tratta di interventi su scuole, edifici comunali, sicurezza urbana, rigenerazione di aree pubbliche, acquisto di scuolabus, manutenzione di reti idriche, opere di promozione sociale e turistica. Opere concrete, a servizio delle comunità locali, che rispondono a bisogni reali. È evidente che si è voluta costruire una narrazione strumentale che accosta parole come “mance”, “favori” e “clientelismo” ad attività parlamentari pienamente legittime e trasparenti.Ci troviamo ancora una volta a dover rincorrere ricostruzioni fuorvianti. Non lo facciamo per smentire un giornale, ma per rispetto della verità e dei cittadini che hanno il diritto di sapere come vengono spese le risorse pubbliche. Questo non è uno show, come qualcuno ha scritto. Noi possiamo discutere di toni, modi, stili comunicativi – certo, ognuno ha il suo – ma qui il punto sono i contenuti. E i contenuti, nero su bianco, raccontano un’altra storia: la storia di 40 emendamenti, non 140, e nessuna manifestazione o contributo ad eventi privati. Chiediamo solo che venga data alla verità la stessa forza mediatica con cui si è alimentata una distorsione.”

Le conclusioni sono state affidate a Cateno De Luca: «Tutto, spiega De Luca, ha avuto inizio con un messaggio partito da Roma il 30 giugno scorso. Tre giorni dopo, il 3 luglio, è cominciato il massacro mediatico. Una vera e propria lapidazione programmata. Abbiamo già depositato querela, perché ciò che è stato fatto è gravissimo: un’operazione scientifica di delegittimazione.

Sono stati pubblicati articoli per sei giorni consecutivi, sempre in prima pagina, con lo stesso copione: suggestioni, insinuazioni, costruzioni ad arte, con l’obiettivo di colpire l’immagine di Sud Chiama Nord e la mia persona. Si è cercato di accostarci a certe porcherie che non ci appartengono, travisando il senso degli emendamenti, decontestualizzando, falsando i dati.

Rispetto all’uomo 56 e all’accusa formulata dalla Gazzetta del Sud di essere vero e proprio collettore di mance abbiamo voluto con forza oggi mostrare i 40 emendamenti che portano la firma di Sud chiama Nord, sono tutti interventi a favore della collettività. Inoltre è bene ricordare che la prassi d’aula che oggi viene criminalizzata è sempre esistita e ha coinvolto tutti i gruppi parlamentari dell’ARS, nessuno escluso. Non c’è un deputato che non abbia presentato emendamenti poi confluiti nel maxi-emendamento votato all’unanimità. Basta con i santarelli e i moralisti dell’ultima ora.

E sulla questione delle donazioni ai partiti, ricordiamo – come ribadito più volte – che esiste un elenco completo e pubblico, riferito a tutte le forze politiche. Un elenco che il direttore della Gazzetta del Sud avrebbe fatto bene a consultare prima di affermare, dalle pagine del suo giornale, che solo Sud chiama Nord avrebbe ricevuto finanziamenti da ditte ed enti.Basta accedere al sito della Camera dei Deputati per trovare chiaramente riportati i nominativi di imprese e professionisti che, in modo assolutamente lecito, effettuano donazioni ai partiti, nel rispetto della normativa vigente. Altro che “mance” o contributi illeciti! Anche altri partiti – e oggi ne abbiamo mostrato pubblicamente solo alcuni esempi – ricevono fondi da società, eppure non vengono messi alla gogna.

Ma rispetto a tutto questo abbiamo già presentato querela. Non accettiamo intimidazioni. Andremo fino in fondo. E se raccoglieremo qualche euro di risarcimento, lo destineremo per finanziare il partito.”

ll momento più acceso della conferenza è arrivato quando De Luca ha attaccato due ex collaboratrici, Carlotta Previti e Dafne Musolino. Ha mostrato un messaggio WhatsApp attribuito alla Previti, in cui si accenna a un possibile “terremoto giudiziario” nei suoi confronti, parlando di un disegno orchestrato per danneggiarlo.

Riguardo alla Previti, ha ricordato come fosse disoccupata nel 2016 prima di essere inserita nella sua giunta. De Luca ha chiarito di non poter rivelare ulteriori dettagli a causa di una querela in corso, ma si è detto disponibile a fare chiarezza qualora gli autori del messaggio lo volessero. Ha sottolineato che gli avvisi di garanzia sono uno strumento legale e che non teme eventuali indagini, affrontando il peso del sospetto con serenità. Su Musolino ha commentato: “Non è stata candidata, da lì è partita l’ostilità. Ma chi ambisce senza merito, resta deluso”. La conferenza si è chiusa con un attacco generale ai detrattori: “Mi dispiace per chi si alza la mattina per fare del male. Sono poveri e infelici”, ha chiosato De Luca.