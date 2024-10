Corruzione e truffa, arrestato l’ex senatore Papania: ecco tutti gli indagati

l'inchiesta

Sequestrati anche beni per poco più di un milione

Il gip di Trapani Giuseppe Corleo ha disposto il divieto di dimora nelle province di Trapani e Palermo per l’ex senatore Antonino Papania, 65 anni, per Manfredi Vitello, 52 anni, e Mario Castelli, 70 anni. Per Angelo Rocca, 40 anni, il divieto di dimora nella provincia di Trapani e il divieto di contattare la pubblica amministrazione e esercitare impresa o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Per Filippo Tilotta, 76 anni, il divieto temporaneo di esercitare impresa o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Con lo stesso provvedimento ha disposto il sequestro preventivo di 714 mila euro nella disponibilità di Antonino Papania, Filippo Tilotta e Manfredi Vitello e all’ente di formazione Cesifop di Palermo.

Altri 232 mila euro nella disponibilità di Angelo Rocca e infine 50 mila euro nella disponibilità di Mario Castelli o all’ente di formazione Ires di Palermo.