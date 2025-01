Corruzione elettorale, il Tribunale di Catania ha assolto Luca Sammartino

il processo

La sentenza emessa nel pomeriggio. Verdetto identico anche per Girolamo Brancato

Luca Sammartino è stato assolto dal reato di corruzione elettorale. E con lui anche il co-imputato Girolamo Brancato. La sentenza è stata emessa dal tribunale monocratico di Catania nel pomeriggio.

Il caso era quello collegato all’inchiesta Report: Sammartino era accusato di aver stretto un accordo con Brancato per poter ottenere un pacchetto di voti durante le regionali del 2017. All’epoca Sammartino era candidato con il Partito Democratico.

La “merce” di scambio sarebbe stata la richiesta dello spostamento di una cabina telefonica posta davanti alla pizzeria della moglie di Brancato, personaggio intraneo al clan Laudani, che era da ostacolo per dei lavori di ristrutturazione. Il locale si trova a Massannunziata, frazione di Mascalucia nel Catanese.

La procura aveva chiesto per i due la condanna a due anni. Il giudice ha assolto Sammartino e Brancato con la formula “il fatto non sussiste”, secondo comma. “Risultato auspicato e corretto”, commenta l’avvocato Carmelo Peluso, difensore di Sammartino. Soddisfatto anche l’avvocato Giuseppe Ragazzo, che assiste l’altro imputato.

«Pur dispiaciuto per il calvario politico e umano che ho dovuto subire in questi anni – ha commentato a caldo Luca Sammartino -, dopo la sentenza di assoluzione piena sono soprattutto soddisfatto per l’esito di questa dolorosa vicenda, che ho affrontato con la consueta coerenza, dimostrando, nei fatti e non a parole, la fiducia nella magistratura. Un grazie particolare ai miei avvocati Carmelo Peluso e Giovanna Vinci».

Le reazioni

«Accolgo con gioia la notizia dell’assoluzione del deputato regionale Luca Sammartino – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – dall’accusa di corruzione elettorale, con la formula perché il fatto non sussiste. Una motivazione che conferma pienamente la correttezza del suo operato. A Sammartino, che ha vissuto un percorso processuale complesso, va il mio pensiero affettuoso con l’auspicio che possa presto risolvere anche le ulteriori pendenze».