Corruzione, gli indagati Galvagno e Amata scrivono ai probiviri di FdI

Politica

Hanno allegato la documentazione in loro possesso relativa al procedimento penale della Procura di Palermo che li riguarda

Fratelli d’Italia stasera ha ricevuto due lettere rispettivamente dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e dall’assessore al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata, entrambi indagati dall’inchiesta della Procura di Palermo per peculato e corruzione.

Nella sua qualità di iscritto e dirigente di Fratelli d’Italia, Galvagno ha infatti inviato una lettera ai probiviri del partito, allegando la documentazione finora in suo possesso relativa all’attività di indagine condotta dalla Procura di Palermo. Nella missiva, inoltrata anche al coordinatore regionale di FdI, il presidente dell’Ars ha anche specificato che gli atti relativi al procedimento penale saranno ulteriormente integrati non appena saranno nella sua disponibilità.

La stessa scelta è stata fatta dalla deputata e assessore Elvira Amata.