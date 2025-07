Corruzione, si dimette il segretario particolare dell’assessore Amata

Inchiesta e politica

Proprio stamani la responsabile regionale del Turismo, ha ricevuto la notifica di conclusione delle indagini, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio

Si è dimesso Giuseppe Di Martino, segretario particolare dell’assessore regionale al Turismo in Sicilia, Elvira Amata (FdI). Di Martino, che aveva assunto l’incarico il 15 gennaio scorso, è tra gli indagati per corruzione nell’inchiesta della Procura di Palermo su presunti scambi di favori tra politici e imprenditori in un giro di finanziamenti pubblici e consulenze, finiti sotto la lente degli investigatori. Anche l’assessore Amata è indagata per corruzione, stamani ha ricevuto la notifica di conclusione delle indagini, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio.